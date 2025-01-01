Unerklärliche Phänomene - Ancient Aliens
Folge 10: Das Spiel mit der Zeit
41 Min.Ab 12
Immer mehr Menschen bringen unidentifizierbare Flugobjekte mit Außerirdischen in Verbindung. Haben die vermeintlichen Besucher auch die Fähigkeit, durch Zeit und Raum zu reisen?
Genre:Dokumentation, Geschichte, Paranormal
Produktion:US, 2009
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© A&E Television Networks, LLC