Unerklärliche Phänomene - Ancient Aliens
Folge 5: Die Geheimnisse der Bundeslade
41 Min.Folge vom 06.01.2026Ab 12
Die Bundeslade ist ein religiöses Relikt der Israeliten, das nach Anweisung Gottes gebaut worden und die Steintafel mit den Zehn Geboten enthalten soll. Im Laufe der Geschichte rückte sie immer wieder in den Mittelpunkt, da ihr besondere Kräfte zugeschrieben werden. Ist die heilige Truhe womöglich ein von außerirdischer Intelligenz entwickeltes technologisches Gerät?
