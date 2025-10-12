Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Unerklärliche Phänomene - Ancient Aliens

Alien Air Force

Kabel Eins DokuStaffel 14Folge 7vom 12.10.2025
Alien Air Force

Alien Air ForceJetzt kostenlos streamen

Unerklärliche Phänomene - Ancient Aliens

Folge 7: Alien Air Force

41 Min.Folge vom 12.10.2025Ab 12

Die US-Marine veröffentlicht seit 2017 Foto- und Videomaterial von unidentifizierbaren Flugobjekten. Anhänger der Prä-Astronautik erkennen in den Aufnahmen altbekannte Muster aus vergangenen Jahrhunderten. Fliegende Pyramiden, glockenförmige Maschinen, zylindrische Objekte - besuchen uns Außerirdische bereits seit Jahrtausenden?

Weitere Folgen in Staffel 14

Alle Staffeln im Überblick

Unerklärliche Phänomene - Ancient Aliens
Kabel Eins Doku
Unerklärliche Phänomene - Ancient Aliens

Unerklärliche Phänomene - Ancient Aliens

Alle 11 Staffeln und Folgen