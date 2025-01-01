Schattenhafte Besucher anderer DimensionenJetzt kostenlos streamen
Unerklärliche Phänomene - Ancient Aliens
Folge 8: Schattenhafte Besucher anderer Dimensionen
41 Min.Ab 12
Immer wieder berichten Menschen aus allen Ecken der Welt von unheimlichen Begegnungen mit Schattenwesen, die Angst, Kurzatmigkeit und sogar Lähmungserscheinungen verursachen. Handelt es sich dabei um Ausgeburten der Fantasie oder sprechen die Augenzeugen von Besuchern aus fremden Dimensionen?
Weitere Folgen in Staffel 14
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Unerklärliche Phänomene - Ancient Aliens
Alle 11 Staffeln und Folgen
Genre:Dokumentation, Geschichte, Paranormal
Produktion:US, 2009
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© A&E Television Networks, LLC