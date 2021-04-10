Staffel 01 Folge 01: Verzweifelte SucheJetzt kostenlos streamen
50 Min.Folge vom 10.04.2021Ab 12
Seit Ende Januar 2018 wird in Niederösterreich nach der 21-jährigen Jennifer Scharinger gesucht- bisher ohne Erfolg. Die Polizei geht von einem Gewaltverbrechen aus. Im Dezember 2018 verschwindet die Vorarlbergerin Gloria Albrecht spurlos. Erst ein halbes Jahr später findet die Polizei einen ersten Hinweis. Der Amerikaner Aeryn Gillern wird seit Oktober 2007 vermisst. Laut Zeugen soll er in Wien in den Donaukanal gesprungen sein. Sicher ist das jedoch nicht.
