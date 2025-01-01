Zum Inhalt springenBarrierefrei
Ungelöst - Cold Case Austria

Staffel 01 Folge 03: Mord im Schlaf

ATVStaffel 1Folge 3
48 Min.Ab 12

Bis heute fahndet die Polizei nach dem Täter, der 2015 den Grazer Helmut Gostenschnigg in seinem Bauernhaus im Schlaf getötet hat. Ein Zeuge könnte den Mörder auf der Flucht gesehen haben, sicher ist das jedoch nicht. Ungelöst ist auch der Fall von Friedrich Heisler. Der Juwelier aus Zell am See verschwand 2007 in Südafrika spurlos und wird seitdem vermisst. Heisler hatte zuvor eine wohlhabende Dame aus Deutschland kennengelernt. Steckt sie hinter seinem plötzlichen Verschwinden?

ATV
