Staffel 01 Folge 02: Spurlos verschwundenJetzt kostenlos streamen
Ungelöst - Cold Case Austria
Folge 2: Staffel 01 Folge 02: Spurlos verschwunden
49 Min.Folge vom 17.04.2021Ab 12
Am 12. November 1986 verschwindet die 17-jährige Martina Posch spurlos. Zehn Tage später wird ihre Leiche am Mondsee entdeckt. Bis heute fahndet die Polizei nach ihrem Mörder. Seit dem 17. Januar 2021 wird Jürgen Gruber vermisst. Der 37-jährige Installateur könnte einem Gewaltverbrechen zum Opfer gefallen sein. Ebenfalls ungelöst ist der Fall von Adrian Lukas. Er verschwand auf einer Baustelle in St. Anton. Sein letztes Lebenszeichen: Eine verstörende SMS an seine Familie.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Ungelöst - Cold Case Austria
Alle 5 Staffeln und Folgen
Produktion:AT, 2021
Altersfreigabe:
12ANGST
Copyrights:© ProsiebenSat.1 PULS4