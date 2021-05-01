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Ungelöst - Cold Case Austria

Staffel 01 Folge 04: Wo sind Max und Andreas?

ATVStaffel 1Folge 4vom 01.05.2021
Staffel 01 Folge 04: Wo sind Max und Andreas?

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Ungelöst - Cold Case Austria

Folge 4: Staffel 01 Folge 04: Wo sind Max und Andreas?

49 Min.Folge vom 01.05.2021Ab 12

Der Fall von Mirko Bandic gibt der Polizei bis heute Rätsel auf. Mirko verschwand an seinem 17. Geburtstag plötzlich spurlos. Ein Abschiedsbrief wies zunächst auf einen Suizid hin. Doch Mirko könnte sich auch ins Ausland abgesetzt haben ... Mysteriös ist auch das Verschwinden der beiden Freunde Max Baumgartner und Andreas Leitner. Die beiden haben sich offenbar gemeinsam nach Tschechien aufgemacht und wurden seitdem nicht wieder gesehen.

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