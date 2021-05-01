Staffel 01 Folge 04: Wo sind Max und Andreas?Jetzt kostenlos streamen
Ungelöst - Cold Case Austria
Folge 4: Staffel 01 Folge 04: Wo sind Max und Andreas?
49 Min.Folge vom 01.05.2021Ab 12
Der Fall von Mirko Bandic gibt der Polizei bis heute Rätsel auf. Mirko verschwand an seinem 17. Geburtstag plötzlich spurlos. Ein Abschiedsbrief wies zunächst auf einen Suizid hin. Doch Mirko könnte sich auch ins Ausland abgesetzt haben ... Mysteriös ist auch das Verschwinden der beiden Freunde Max Baumgartner und Andreas Leitner. Die beiden haben sich offenbar gemeinsam nach Tschechien aufgemacht und wurden seitdem nicht wieder gesehen.
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Ungelöst - Cold Case Austria
Alle 5 Staffeln und Folgen
Genre:Dokumentation
Produktion:AT, 2021
Altersfreigabe:
12ANGST
Copyrights:© Season 1-5: ProSiebenSat.1 PULS 4