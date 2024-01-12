Der Bleistiftmord / Wo ist Sarah?Jetzt kostenlos streamen
Ungelöst - Cold Case Austria
Folge 1: Der Bleistiftmord / Wo ist Sarah?
Wiener Neustadt wird von einem schrecklichen Mord erschüttert. Ein 11-jähriges Mädchen wird auf bestialische Art und Weise ermordet. Das Mädchen wird sexuell missbraucht, gewürgt und mit einem Bleistift erstochen. Bis heute fehlt vom Täter jede Spur. Am 16. August 2022 verschwindet in Innsbruck die damals 15-jährige Sara spurlos. Sie war nie äußerst gläubig, aber irgendwann veränderte sich das. Mit 13 Jahren begann sie sich einer radikalen Form des Islam zuzuwenden. Immer mehr driftet sie im Internet in dubiosen Foren ab. Vermutlich lernt sie dort einen Mann kennen, davon gehen die Ermittler aus, der sie überredet zu ihm zu kommen. Am 16. August 2022 packt sie ein paar Sachen zusammen, sagt einem Betreuer das sie Picknicken geht. Sara ist seitdem nicht mehr aufgetaucht.
