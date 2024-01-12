Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Ungelöst - Cold Case Austria

Der Bleistiftmord / Wo ist Sarah?

ATVStaffel 4Folge 1vom 12.01.2024
Der Bleistiftmord / Wo ist Sarah?

Der Bleistiftmord / Wo ist Sarah?Jetzt kostenlos streamen

Ungelöst - Cold Case Austria

Folge 1: Der Bleistiftmord / Wo ist Sarah?

49 Min.Folge vom 12.01.2024Ab 12

Wiener Neustadt wird von einem schrecklichen Mord erschüttert. Ein 11-jähriges Mädchen wird auf bestialische Art und Weise ermordet. Das Mädchen wird sexuell missbraucht, gewürgt und mit einem Bleistift erstochen. Bis heute fehlt vom Täter jede Spur. Am 16. August 2022 verschwindet in Innsbruck die damals 15-jährige Sara spurlos. Sie war nie äußerst gläubig, aber irgendwann veränderte sich das. Mit 13 Jahren begann sie sich einer radikalen Form des Islam zuzuwenden. Immer mehr driftet sie im Internet in dubiosen Foren ab. Vermutlich lernt sie dort einen Mann kennen, davon gehen die Ermittler aus, der sie überredet zu ihm zu kommen. Am 16. August 2022 packt sie ein paar Sachen zusammen, sagt einem Betreuer das sie Picknicken geht. Sara ist seitdem nicht mehr aufgetaucht.

Weitere Folgen in Staffel 4

Alle Staffeln im Überblick

Ungelöst - Cold Case Austria
ATV
Ungelöst - Cold Case Austria

Ungelöst - Cold Case Austria

Alle 5 Staffeln und Folgen