Folge 3: Der tote Schulwart / Ein Sohn will Klarheit
49 Min.Folge vom 26.01.2024Ab 12
Der Tod von Schulwart Harald S. bleibt ein mysteriöses Rätsel. Am Morgen des 28. März 2022 wurde der Wiener erstochen in einem Abstellraum der Volksschule Höfftgasse in Wien-Simmering aufgefunden. Obwohl am Tatort DNA-Spuren und eine Plastikperle entdeckt wurden, sind die Ermittler anderthalb Jahre nach der Tat angeblich immer noch im Dunkeln. Das mysteriöse Verschwinden von Maria O. ist ein undurchsichtiges Rätsel. Bereits in der vorherigen Staffel haben wir über das Verschwinden der jungen Frau aus dem Raum Amstetten berichtet. Seitdem sind uns neue Hinweise und aufsehenerregende Beweisstücke zugespielt worden.
