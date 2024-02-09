Ungelöst - Cold Case Austria
Folge 5: Spurlos verschwunden
Wenn Menschen verschwinden, sind die ersten Stunden die wichtigsten. Hier entscheidet es sich oft um Leben und Tot. Für die Ermittler heißt das, je eher sie von einem Kriminalfall erfahren, desto höher wird die Chance ihn zu lösen. Maria S. verschwindet 1974 in Judenburg spurlos. Es dauert fast eine Woche, bis sie ihr Mann als vermisst meldet und macht sich damit für die ermittelnden Beamten verdächtig. War der Ehemann in das Verschwinden verwickelt? War es der perfekte Mord? Außerdem: In Bad Radkersburg in der Steiermark kehrt der Vater von 6 Kindern nach einem Fest nicht mehr nach Hause zurück. Gerüchteweise ging er nach Wien um dort ein neues Leben zu beginnen. Immer wieder sprechen Freunde von ihm davon, dass sie ihn in Wien getroffen haben. 30 Jahre nach seinem Verschwinden beginnen seine mittlerweile erwachsenen Kinder nach ihrem Vater zu suchen. Und: Johanna Mauerhofer verschwindet am 7. Oktober 1967 nach einem Besuch in einem Gasthaus. Zuerst gehen die Beamten von einem Unfall aus, doch langsam verdichten sich die Beweise und man muss von einem Mord ausgehen.
