Die Mumie / Was passierte Elmar Arlic?
Ungelöst - Cold Case Austria
Folge 2: Die Mumie / Was passierte Elmar Arlic?
Wer war die Frauenleiche, die am 17. April 1993 im burgenländischen St. Margareten, in der Nähe einer Pferdekoppel in einem bereits mumifizierten Zustand abgelegt wurde? Jahrelang rätselten die Ermittler, bis eine neue Analysemethode dem Team der Cold Case Abteilung zur Hilfe kam. Doch eines wissen die Ermittler bis heute nicht: Wer war der Mörder? Rätselhaft ist bis heute auch das Ableben von Elmar Arlic. Er wird von Wanderern vor seinem Haus aufgefunden. Er weist äußerliche Verletzungen an Kopf und Schulter auf. Das Krankenhaus stellt fest: Elmar Arlic leidet an einer akuten Ethylenglycol-Vergiftung. Eine Alkoholverbindung, die man gemeinhin als Frostschutzmittel verwendet. War es ein Mordanschlag oder ein Selbstmordversuch? Elmar Arlic starb wenige Monate später.
