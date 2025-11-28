Zum Inhalt springenBarrierefrei
Unglaubliche Aufnahmen - Strange Evidence

Das Seemonster

Kabel Eins DokuStaffel 2Folge 1vom 28.11.2025
Das Seemonster

Unglaubliche Aufnahmen - Strange Evidence

Folge 1: Das Seemonster

44 Min.Folge vom 28.11.2025Ab 12

Experten analysieren unerklärliche Aufnahmen aus Überwachungskameras. Heute rätselt die Wissenschaft, was es mit einer bislang nicht erfassten Kreatur mit Tentakeln auf dem Meeresgrund auf sich hat.

