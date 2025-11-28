Staffel 2Folge 11vom 28.11.2025
Das fahrende UfoJetzt kostenlos streamen
Unglaubliche Aufnahmen - Strange Evidence
Folge 11: Das fahrende Ufo
44 Min.Folge vom 28.11.2025Ab 12
Experten analysieren unerklärliche Aufnahmen aus Überwachungskameras: Mitten in der Nacht transportiert eine Polizei-Kolonne ein mysteriöses Fahrzeug, das nicht von dieser Welt zu stammen scheint.
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Unglaubliche Aufnahmen - Strange Evidence
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Wissenschaft, Mystery
Produktion:GB, 2016
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© WAG Entertainment Ltd