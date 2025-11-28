Staffel 2Folge 2vom 28.11.2025
Unglaubliche Aufnahmen - Strange Evidence
Folge 2: Nebel des Grauens
44 Min.Folge vom 28.11.2025Ab 12
Experten analysieren unerklärliche Kameraaufnahmen. Heute wird eine mysteriöse flirrende Ansammlung schwarzer Partikel über einem See in Afrika untersucht. Und: Eine Frau filmt am Lake Champlain ein riesiges Objekt, das sich langsam fortbewegt.
Genre:Wissenschaft, Mystery
Produktion:GB, 2016
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© WAG Entertainment Ltd