Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account

Unglaubliche Aufnahmen - Strange Evidence

Kabel Eins DokuStaffel 2Folge 2vom 28.11.2025
Nebel des Grauens

Nebel des GrauensJetzt kostenlos streamen

Unglaubliche Aufnahmen - Strange Evidence

Folge 2: Nebel des Grauens

44 Min.Folge vom 28.11.2025Ab 12

Experten analysieren unerklärliche Kameraaufnahmen. Heute wird eine mysteriöse flirrende Ansammlung schwarzer Partikel über einem See in Afrika untersucht. Und: Eine Frau filmt am Lake Champlain ein riesiges Objekt, das sich langsam fortbewegt.

Weitere Folgen in Staffel 2

Alle Staffeln im Überblick

Unglaubliche Aufnahmen - Strange Evidence
Kabel Eins Doku

Unglaubliche Aufnahmen - Strange Evidence

Alle 1 Staffeln und Folgen