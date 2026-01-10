Unglaubliche Entdeckungen mit Danny Trejo
Folge 3: Militärgeheimnisse
40 Min.Folge vom 10.01.2026Ab 12
Von Atomprogrammen über geheime Bunker aus dem Kalten Krieg bis hin zu Technik aus dem Zweiten Weltkrieg in den Tiefen der Meere - überraschende Orte bringen streng geheime Strukturen ans Licht.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Unglaubliche Entdeckungen mit Danny Trejo
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Geschichte, Mystery, Reise
Produktion:US, 2024
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© A&E Television Networks, LLC