Geheimnisvolle KonstruktionenJetzt kostenlos streamen
Unglaubliche Entdeckungen mit Danny Trejo
Folge 7: Geheimnisvolle Konstruktionen
40 Min.Folge vom 24.01.2026Ab 12
Danny Trejo präsentiert einige von Amerikas größten Schätzen, die an den unwahrscheinlichsten Orten auftauchten - von einem Schläger, den einer der mutigsten Baseball-Pioniere schwang, bis hin zu einem ikonischen Gemälde, das hinter einer falschen Wand verborgen war.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Unglaubliche Entdeckungen mit Danny Trejo
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Geschichte, Mystery, Reise
Produktion:US, 2024
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© A&E Television Networks, LLC