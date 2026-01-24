Unglaubliche Entdeckungen mit Danny Trejo
Folge 8: Tödliche Objekte
40 Min.Folge vom 24.01.2026Ab 12
Danny Trejo präsentiert bizarre und todbringende Entdeckungen - von einer Waffe aus der Nazizeit, die vor der Küste New Jerseys versenkt wurde, bis zu dem Fund eines blutdürstigen Raubtiers in Kanada.
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Geschichte, Mystery, Reise
Produktion:US, 2024
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© A&E Television Networks, LLC