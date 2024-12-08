Weihnachtsmarkt-Flair für zu HauseJetzt kostenlos streamen
Unser Festtagsmenü
Folge 2: Weihnachtsmarkt-Flair für zu Hause
Folge vom 08.12.2024
Verführerische Düfte, funkelnde Lichter und ein wärmender Punsch - das ist die zauberhafte Welt des Weihnachtsmarkts. Die Teams um Alexander Herrmann und Frank Rosin sowie Betty Schliephake-Burchardt und Christian Hümbs stehen vor einer besonderen Herausforderung: Sie sollen das unverwechselbare Weihnachtsmarkt-Flair direkt nach Hause auf den Teller zaubern. Am Adventssonntag haben Stefanie Heinzmann, Jörg Pilawa und Semino Rossi die Ehre, diese Köstlichkeiten zu verkosten.
