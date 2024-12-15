Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 1Folge 3vom 15.12.2024
Folge 3: Weihnachten weltweit

101 Min.Folge vom 15.12.2024Ab 6

Alex Kumptner und Betty Schliephake-Burchardt treten gegen Christian Hümbs und Alexander Herrmann an. Ihre festlichen Kreationen stehen im Zeichen des Mottos "Weihnachten weltweit". Ross Antony mit Ehemann Paul Reeves, Tim Bendzko und Janine Kunze mit Tochter Lili entscheiden, wer das festliche Crossover gewinnen wird.

