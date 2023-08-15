Unser Traumhaus: Umzug oder Umbau?
Folge 2: Auf der Flucht?
49 Min.Folge vom 15.08.2023Ab 6
Dana und Ray mussten vor einigen Jahren ihr Traumhaus aufgrund lauter Tunnelarbeiten verkaufen. Doch nun geht der Lärm in ihrem neuen Haus weiter. Die Bauarbeiten desselben Tunnels befinden sich nun unter ihrem aktuellen Grundstück. Dana liebt ihr neues Zuhause und will nicht noch einmal umziehen. Doch ihr Ehemann hofft, dass Andrew ein Anwesen finden kann, dass dem Paar endlich Ruhe bringen wird.
Weitere Folgen in Staffel 4
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Unser Traumhaus: Umzug oder Umbau?
Alle 4 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Haus und Garten, Heimwerken
Produktion:AU, 2019
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Banijay Rights Limited