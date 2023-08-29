Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Unser Traumhaus: Umzug oder Umbau?

Die richtige Work-Life-Balance

sixxStaffel 4Folge 6vom 29.08.2023
Die richtige Work-Life-Balance

Die richtige Work-Life-BalanceJetzt kostenlos streamen

Unser Traumhaus: Umzug oder Umbau?

Folge 6: Die richtige Work-Life-Balance

47 Min.Folge vom 29.08.2023Ab 6

Nikki ist Personal Trainerin und arbeitet mit ihren Kunden am liebsten von Zuhause aus. Deshalb haben sie und ihr Mann Robert vor drei Jahren ein großes Anwesen gekauft. Ein echter Traum für Nikki, doch die pure Hölle für Robert: Er ist genervt von dem Arbeitsalltag seiner Frau. Außerdem wohnt das Paar direkt neben einer Verkehrsstraße. Wird Andrew ein Traumhaus für die beiden finden oder kann Neale Robert mit seinen Umbaufähigkeiten überzeugen?

Weitere Folgen in Staffel 4

Alle Staffeln im Überblick

Unser Traumhaus: Umzug oder Umbau?
sixx
Unser Traumhaus: Umzug oder Umbau?

Unser Traumhaus: Umzug oder Umbau?

Alle 4 Staffeln und Folgen