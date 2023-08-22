Zum Inhalt springenBarrierefrei
sixxStaffel 4Folge 3vom 22.08.2023
50 Min.Folge vom 22.08.2023Ab 6

Das Haus von Megan und Justin steht an Sydneys berühmten Bondi Beach. Trotz der perfekten Lage ist das Paar unzufrieden mit der Wohnsituation. Die Konstruktion des Gebäudes ist so unpraktisch, dass die beiden gemeinsam mit ihren drei Söhnen auf einer Etage leben müssen. Justin glaubt an Neale und seine kreativen Umbau-Fähigkeiten. Doch Megan möchte, dass Andrew ein neues Heim für die Familie findet. Wer wird in diesem Duell siegen?

sixx
