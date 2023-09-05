Kopf- oder Bauchentscheidung?Jetzt kostenlos streamen
Unser Traumhaus: Umzug oder Umbau?
Folge 7: Kopf- oder Bauchentscheidung?
50 Min.Folge vom 05.09.2023Ab 6
Erin und Jules wohnen gemeinsam mit ihren zwei Kindern in einem Cottage am Strand. Trotz der traumhaften Lage findet die zweifache Mutter, dass die Familie ein größeres Haus braucht. Ihr Ehemann möchte nicht umziehen und ist sich sicher, dass Neale mit seinen Umbau-Fähigkeiten mehr Platz schaffen kann. Andrew will Jules jedoch beweisen, dass sich ein Umzug lohnt. Wie wird sich das Ehepaar am Ende entscheiden?
Weitere Folgen in Staffel 4
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Unser Traumhaus: Umzug oder Umbau?
Alle 4 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Haus und Garten, Heimwerken
Produktion:AU, 2019
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Banijay Rights Limited