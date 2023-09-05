Zum Inhalt springenBarrierefrei
Unser Traumhaus: Umzug oder Umbau?

sixxStaffel 4Folge 7vom 05.09.2023
Folge 7: Kopf- oder Bauchentscheidung?

50 Min.Folge vom 05.09.2023Ab 6

Erin und Jules wohnen gemeinsam mit ihren zwei Kindern in einem Cottage am Strand. Trotz der traumhaften Lage findet die zweifache Mutter, dass die Familie ein größeres Haus braucht. Ihr Ehemann möchte nicht umziehen und ist sich sicher, dass Neale mit seinen Umbau-Fähigkeiten mehr Platz schaffen kann. Andrew will Jules jedoch beweisen, dass sich ein Umzug lohnt. Wie wird sich das Ehepaar am Ende entscheiden?

sixx
