Drei Generationen unter zwei DächernJetzt kostenlos streamen
Unser Traumhaus: Umzug oder Umbau?
Folge 4: Drei Generationen unter zwei Dächern
52 Min.Folge vom 14.04.2026Ab 6
Katie, Will, ihre beiden Kinder und Katies Mutter wohnen in einem Familienhaus in Byron Bay, das seit Generationen im Besitz ist. Katie liebt das Zuhause ihrer Kindheit und möchte bleiben, während Will mehr Platz für die wachsende Familie möchte. Das Haus ist zu klein, und für drei Generationen unter einem Dach fehlt es an Raum. Neale möchte das Haus umbauen und mehr Platz für die Familie schaffen. Andrew hingegen zeigt ihnen geräumige Alternativen rund um Byron Bay.
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Unser Traumhaus: Umzug oder Umbau?
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Haus und Garten, Heimwerken
Produktion:AU, 2019
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 2-6: Banijay Rights Limited