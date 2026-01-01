Unsere kleine Farm
Folge 2: Alberts Wille (2)
47 Min.Ab 6
Ein neuer Schock für Charles Ingalls: Die Untersuchung von Alberts merkwürdigem Nasenbluten durch einen angesehenen Spezialisten brachte ein schreckliches Ergebnis: Albert ist unheilbar krank, seine Tage sind gezählt. Das Wissen um seinen Zustand veranlasst Albert, nach Walnut Grove zurückzukehren. Dort hatte er die glücklichsten Tage seiner Kindheit verlebt, dort will er auch die letzte Zeit, die ihm noch bleibt, zubringen ...
Genre:Drama
Produktion:US, 1974
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© NBC UNIVERSAL International GmbH