Unsere kleine Farm
Folge 4: Wo ist Rose? (1)
43 Min.Ab 6
Almanzo und Laura fahren mit Tochter Rose und Isaiah Edwards nach Mancato, um dort für das bevorstehende Fest Weihnachtsgeschenke für die Familie einzukaufen. Während die Eltern im Laden nach passenden Geschenken suchen, geschieht vor dem Geschäft das Undenkbare: Elsa Norris, eine Frau, deren Kind bei der Geburt gestorben ist, sieht die unbeaufsichtigte Rose - und entführt das Mädchen. Für Almanzo und Laura Wilder beginnt eine schreckliche Zeit der Ungewissheit ...
