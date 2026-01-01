Unsere kleine Farm
Folge 3: Das Ende von Walnut Grove
92 Min.Ab 6
Die friedliche Idylle in Walnut Grove wird durch eine beunruhigende Nachricht jäh gestört: Die Gemeinde erfährt, dass das Land, auf dem Walnut Grove gebaut wurde, vertraglich der Landverwertungsgesellschaft Lassiter und Company gehört. Deren Präsident fordert nun die Einwohner auf, entweder für die Company zu arbeiten oder die Stadt zu verlassen. Doch die Bürger wollen ihren Besitz nicht der Company überlassen. Sie beschließen, Walnut Grove in Schutt und Asche zu legen.
