Unsere kleine Farm
Folge 18: Kind ohne Namen
47 Min.Ab 6
Laura ist geschockt: Der plötzliche und unerklärbare Tod ihres neugeborenen Sohnes wirft sie aus der Bahn. Von Trauer und Wut erfüllt, gibt Laura Dr. Baker die Schuld. Der Arzt hatte den Säugling noch kurz vor dessen Tod untersucht. Nun ruinieren die ungerechten Beschuldigungen der empörten Mutter seinen Ruf. Da erkrankt die einjährige Rose Wilder an Pocken. Dr. Baker sieht seine Chance, sich zu rehabilitieren - falls Laura dies zulässt ...
Genre:Drama
Produktion:US, 1974
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© NBC UNIVERSAL International GmbH