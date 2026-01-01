Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Unsere kleine Farm

Kind ohne Namen

SAT.1 GOLDStaffel 9Folge 18
Kind ohne Namen

Kind ohne NamenJetzt kostenlos streamen

Unsere kleine Farm

Folge 18: Kind ohne Namen

47 Min.Ab 6

Laura ist geschockt: Der plötzliche und unerklärbare Tod ihres neugeborenen Sohnes wirft sie aus der Bahn. Von Trauer und Wut erfüllt, gibt Laura Dr. Baker die Schuld. Der Arzt hatte den Säugling noch kurz vor dessen Tod untersucht. Nun ruinieren die ungerechten Beschuldigungen der empörten Mutter seinen Ruf. Da erkrankt die einjährige Rose Wilder an Pocken. Dr. Baker sieht seine Chance, sich zu rehabilitieren - falls Laura dies zulässt ...

Weitere Folgen in Staffel 9

Alle Staffeln im Überblick

Unsere kleine Farm
SAT.1 GOLD
Unsere kleine Farm

Unsere kleine Farm

Alle 10 Staffeln und Folgen