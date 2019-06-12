Staffel 2 Folge 1: Tansania und MallorcaJetzt kostenlos streamen
Urlaub für Anfänger
Folge 1: Staffel 2 Folge 1: Tansania und Mallorca
In der ersten Folge heißt es für die vierköpfige Familie Prosa aus Klagenfurt sowie Busenfreundin Manuela erstmals Kofferpacken. Bisher war es ihnen aus finanziellen Gründen nicht möglich, auf Urlaub zu fahren. Doch das soll sich nun ändern. Aber wo geht es eigentlich hin? Die fünf Wahlkärntner träumen von Sonne, Strand und Meer. Die Begeisterung hält sich bei Nicole, Marcel, Florian, Michael und Manuela jedoch in Grenzen, als die Gruppe in Tansania landet. Auch wenn sie von den Massai herzlich begrüßt werden. Kein Strom, kein WLAN und besonders die stolz präsentierte Buschtoilette sorgen für einen Kulturschock, der tief sitzt. Ob sich die Urlaubsneulinge dennoch auf das Land und seine Kultur einlassen können? Der 51-jährige Alois aus Thaya ist schon viel zu lange Single. Das erste Mal am Meer angekommen, sind er und sein Freund Robert sprachlos. Allerdings gibt es ein kleines Manko. Denn Alois und Robert haben es nicht so mit dem Schwimmen. In Sachen Urlaubsflirt sollte es hingegen auf der Partyinsel Mallorca ohne Probleme klappen! Am Strand die erste Mädlsgruppe gesichtet, wird gleich Kontakt aufgenommen. Doch plötzlich wird zum Zumba aufgefordert. Aber halt, das war doch etwas anders geplant, oder?
