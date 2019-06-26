Staffel 2 Folge 3: Kreuzfahrt und KroatienJetzt kostenlos streamen
Urlaub für Anfänger
Folge 3: Staffel 2 Folge 3: Kreuzfahrt und Kroatien
In „Urlaub für Anfänger“ geht es für Yvonne (30), Stefan (29) und Tochter Celina (6) aus Wien Floridsdorf erstmals auf Urlaub. Am Flughafen erfahren sie ihr Reiseziel: Gran Canaria. „Gran Canaria ist eine Inselgruppe, ich glaube in der Karibik, oder?“ ist sich Stefan sowie der Rest seiner Familie über die Urlaubsdestination unsicher. Zwar nicht in der Karibik, aber in Spanien gut gelandet, wissen die Urlaubsanfänger noch nichts von ihrem Glück. Denn es geht mit dem Kreuzfahrtschiff Aida Nova über die kanarischen Inseln bis nach Madeira. Voller Freude erkunden sie das riesen Schiff und genießen ihren Urlaub in vollen Zügen. Doch die Höhenflüge nehmen beim Luxusdinner ein Ende: „Ich kann das nicht essen. Das schmeckt alles so nach Fisch,“ meint Yvonne. Stefan weiß wieso: „Wir sind das nicht gewohnt, weil wir alles mit Zusatzstoffen und so essen.“ Währenddessen verliert das Mutter-Tochter-Gespann Marina (38) und Vanessa (20) ihre Urlaubsjungfräulichkeit. Die beiden sind nicht nur beste Freundinnen, sondern waren auch gleichzeitig schwanger. So geht es für sie und ihre drei Kinder Lukas (3), Sophia (2) und den 9 Monate alten Leano erstmals mit dem Auto nach Novalja in Kroatien zum Spring Break. Was die zwei beim Feiern wohl so erleben? In Flirtlaune stellt sich allerdings heraus, dass das mit den Männern doch nicht so einfach ist. „Die meisten kannst du gar nicht mehr anreden, die sind so fett wie ein Radierer, dass sie nicht einmal mehr reden können“, meint Marina.
