Urlaub für Anfänger
"Entweder ich war schwanger oder wir hatten kein Geld" - mit vier Kindern war es Miriam (34) und Adrian (35) bisher nicht möglich sich den Traum vom Urlaub zu erfüllen. Auch Tamara (13), Tobias (10), Lea (5) und Tobias (2) sehnen sich nach einer Reise in der die Familie endlich mal dem Alltag entfliehen kann. Wir bringen sie auf ihren ersten großen Familienurlaub in das Land des Lächelns. Die Reise beginnt in der Hauptstadt Thailands und die Lipuschs machen sich auf die Großstadt Bangkok zu erkunden. Bei einer turbulenten TukTukfahrt, einer Markterkundung inklusive exotischen Köstlichkeiten und ein paar Minuten Ruhe in einem Tempel kommen die sechs Kärntner der thailändischen Kultur näher. Doch was wäre der perfekte Urlaub ohne etwas Luxus und einem Besuch am Meer. Mama Miriam wird von ihren Gefühlen überwältigt als sie im 5 Sterne Hotel mit Blick auf das weite Meer ankommen. Auch der Rest der Familie ist im siebten Himmel und genießt den Urlaub ihres Lebens in vollen Zügen. Spaßvogel Hugo (35) und sein Kumpane Hubsi konnten sich den Wunsch Österreich zu verlassen bislang noch nicht erfüllen. Hubert konnte es sich nicht leisten auf Urlaub zu fahren, da er seine Familie finanziell unterstützen musste. Dem DJ und Partylöwen Hugo hingegen hat es an der richtigen Begleitung gefehlt. Hugo hat seit seiner Geburt ein leichtes Tourette Syndrom, das sich durch Muskelzucken und sein unruhiges Verhalten äußert. Er hatte es dadurch nicht immer leicht Freunde zu finden, da viele Menschen nicht wissen wie sie damit umgehen sollen. Hugo selbst sieht seine Krankheit nicht als Behinderung, sondern hat sie als sein Markenzeichen akzeptiert. In Hubsi hat er vor einigen Jahren einen wahren Freund gefunden, mit dem er sich gemeinsam die Nächte um die Ohren schlägt. Urlaub für Anfänger schickt die beiden in die Partymetropole Amsterdam. Vor dem ersten Flug ihres Lebens haben die beiden großen Bammel, der nach ein paar Schnäpsen aber schnell verflogen ist. Feucht fröhlich verläuft auch der restliche Urlaub. Der extrovertierte Hugo lässt keine Gelegenheit verstreichen um mit hübschen Amsterdamerinnen zu flirten. Ob beim Sightseeing, bei der Grachtenfahrt oder in der Heineken Brauerei, die beiden Spaßvögel sind stets in Partylaune. Da ist die Ice Bar wohl die richtige Wahl für einen gelungenen Abschluss des Urlaubs und vielleicht haben Hugo und sein Wingman Hubsi am letzten Abend doch noch Erfolg bei den Frauen...
