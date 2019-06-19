Staffel 2 Folge 2: Indien und ZypernJetzt kostenlos streamen
Urlaub für Anfänger
Folge 2: Staffel 2 Folge 2: Indien und Zypern
"I werd narrisch" sagt die 62-jährige Mathilde aus dem burgenländischen Oberkohlstätten als sie die Reisedestination Indien am Flughafen Wien erfährt. Erfolgreich angekommen, stürzen sich Mathilde und ihr 24-jähriger Sohn Stefan ins Abenteuer und entdecken unter anderem beim Besuch im Slum Dharavi einen bunten Hochzeitsumzug. Dass "scharf" in der indischen Küche auch tatsächlich scharf ist, muss Stefan nach den ersten paar Bissen bei indischem Street-Food bitterböse feststellen. Doch am nächsten Morgen wird schon für die Gesundheit gesorgt. Denn beim Lach-Yoga kommt jeder auf seine Kosten. "Wir freuen uns riesig, dass wir jetzt wirklich in den Urlaub fliegen können", sagt die 23-jährige Jungmama Mimi aus Wien Floridsdorf, die mit ihrer 3-jährigen Tochter Leonie und ihren Eltern Iveta und Ernst nach Zypern fliegt. Aber wo ist Zypern? Doch nicht in Österreich? Die anfängliche Verwirrung ist sehr groß. Umso größer ist dann die Freude bei der Ankunft auf der Insel im All-Inclusive-Ressort samt Privatpool. Zum ersten Mal am Meer muss dann auch tatsächlich festgestellt werden, dass Salzwasser auch tatsächlich nach Salz schmeckt...
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick