Verborgen im Dschungel - Geheimnisse aus der Vergangenheit
Folge 1: Die Leichenblume
39 Min.Folge vom 04.04.2023Ab 12
Im Dschungel Guatemalas entdecken Forschende einen Ort voller seltsamer uralter Bauwerke. In Argentinien wird ein Komplex mit dunkler Vergangenheit untersucht, und in Sumatra blüht eine wunderschöne Pflanze, die einen faulen Geruch verströmt.
Genre:Dokumentation
Produktion:CA, 2022
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© BOAT ROCKER RIGHTS, Inc.