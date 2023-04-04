Zum Inhalt springenBarrierefrei
Kabel Eins DokuStaffel 1Folge 1vom 04.04.2023
39 Min.Folge vom 04.04.2023Ab 12

Im Dschungel Guatemalas entdecken Forschende einen Ort voller seltsamer uralter Bauwerke. In Argentinien wird ein Komplex mit dunkler Vergangenheit untersucht, und in Sumatra blüht eine wunderschöne Pflanze, die einen faulen Geruch verströmt.

