Kabel Eins DokuStaffel 1Folge 9vom 02.05.2023
39 Min.Folge vom 02.05.2023Ab 12

Forschende rätseln über die Sichtung eines bislang unbekannten gehörnten Vierbeiners im Dschungel von Vietnam. Da es einem Fabelwesen gleicht, bekommt es den Spitznamen "Asiatisches Einhorn". Das Tier ist extrem scheu und lässt sich nur schwer einfangen. Und: Im Dschungel von Guyana liegt die Geisterstadt "Jonestown" mit einer schrecklichen Vergangenheit.

Kabel Eins Doku
