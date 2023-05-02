Die Jagd nach dem EinhornJetzt kostenlos streamen
Verborgen im Dschungel - Geheimnisse aus der Vergangenheit
Folge 9: Die Jagd nach dem Einhorn
39 Min.Folge vom 02.05.2023Ab 12
Forschende rätseln über die Sichtung eines bislang unbekannten gehörnten Vierbeiners im Dschungel von Vietnam. Da es einem Fabelwesen gleicht, bekommt es den Spitznamen "Asiatisches Einhorn". Das Tier ist extrem scheu und lässt sich nur schwer einfangen. Und: Im Dschungel von Guyana liegt die Geisterstadt "Jonestown" mit einer schrecklichen Vergangenheit.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Verborgen im Dschungel - Geheimnisse aus der Vergangenheit
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Dokumentation
Produktion:CA, 2022
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© BOAT ROCKER RIGHTS, Inc.