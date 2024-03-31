Verborgen im Dschungel - Geheimnisse aus der Vergangenheit
Folge 8: Fake oder Fossilien?
40 Min.Folge vom 31.03.2024Ab 12
Auf einer tansanischen Insel werden immense Steinstrukturen entdeckt. Wissenschaftler bringen in Guatemala hunderte Knochen ans Tageslicht, und in Australien rätseln Forschende über die Herkunft riesiger Tierknochen.
Genre:Dokumentation
Produktion:CA, 2022
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© BOAT ROCKER RIGHTS, Inc.