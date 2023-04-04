Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Verborgen im Dschungel - Geheimnisse aus der Vergangenheit

Das rätselhafte Kristallskelett

Kabel Eins DokuStaffel 1Folge 2vom 04.04.2023
Das rätselhafte Kristallskelett

Das rätselhafte KristallskelettJetzt kostenlos streamen

Verborgen im Dschungel - Geheimnisse aus der Vergangenheit

Folge 2: Das rätselhafte Kristallskelett

39 Min.Folge vom 04.04.2023Ab 12

Im Dschungel von Belize finden Forschende ein seltsames Skelett in einer Höhle. Und: In Kambodscha finden WissenschaftlerInnen mithilfe modernster Scan-Technik Ruinen einer antiken Stadt.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Verborgen im Dschungel - Geheimnisse aus der Vergangenheit
Kabel Eins Doku
Verborgen im Dschungel - Geheimnisse aus der Vergangenheit

Verborgen im Dschungel - Geheimnisse aus der Vergangenheit

Alle 1 Staffeln und Folgen