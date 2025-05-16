Verborgen im Eis: Geheimnisse aus der Vergangenheit
Folge 10: Kannibalische Siedler
41 Min.Folge vom 16.05.2025Ab 12
An einem der kältesten Orte der USA in den Bergen der Sierra Nevada entdecken Archäologen in den Überresten einer Feuerstelle Knochen - von Menschen. Die Spuren darauf zeigen eindeutig: Sie wurden geschlachtet. Der schaurige Fund wirft ein neues Licht auf eine amerikanische Tragödie.
Genre:Dokumentation, Reise, Mystery
Produktion:US, 2020
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© BOAT ROCKER RIGHTS, Inc.