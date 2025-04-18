Verborgen im Eis: Geheimnisse aus der Vergangenheit
Folge 2: Bestie Wurm
41 Min.Folge vom 18.04.2025Ab 12
In einer heiligen Höhle im Hochland von Tibet entdeckt ein Mönch Überreste eines rätselhaften Urmenschen. In Peary Land am nördlichsten Punkt Grönlands entdecken Forscher einen Wurm, der einst als furchterregende fleischfressende Bestie die Weltmeere beherrschte.
Genre:Dokumentation, Reise, Mystery
Produktion:US, 2020
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© BOAT ROCKER RIGHTS, Inc.