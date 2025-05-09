Multikulti in der SteinzeitJetzt kostenlos streamen
Verborgen im Eis: Geheimnisse aus der Vergangenheit
Folge 8: Multikulti in der Steinzeit
41 Min.Folge vom 09.05.2025Ab 12
Auf einem alten Friedhof stoßen Archäologen auf das Jahrtausende alte Grab zweier Erwachsener und eines Kindes, deren Überreste erstaunlich gut erhalten und ausgeschmückt sind. Ihre Herkunft stellt die Forscher vor ein Rätsel. Die Lösung, die sie finden, sollte allen zu denken geben, die Angst vor fremden Kulturen haben.
Weitere Folgen in Staffel 4
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Verborgen im Eis: Geheimnisse aus der Vergangenheit
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Dokumentation, Reise, Mystery
Produktion:US, 2020
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© BOAT ROCKER RIGHTS, Inc.