Verborgen im Eis: Geheimnisse aus der Vergangenheit

Multikulti in der Steinzeit

Kabel Eins DokuStaffel 4Folge 8vom 09.05.2025
Multikulti in der Steinzeit

Multikulti in der SteinzeitJetzt kostenlos streamen

Verborgen im Eis: Geheimnisse aus der Vergangenheit

Folge 8: Multikulti in der Steinzeit

41 Min.Folge vom 09.05.2025Ab 12

Auf einem alten Friedhof stoßen Archäologen auf das Jahrtausende alte Grab zweier Erwachsener und eines Kindes, deren Überreste erstaunlich gut erhalten und ausgeschmückt sind. Ihre Herkunft stellt die Forscher vor ein Rätsel. Die Lösung, die sie finden, sollte allen zu denken geben, die Angst vor fremden Kulturen haben.

Verborgen im Eis: Geheimnisse aus der Vergangenheit
Verborgen im Eis: Geheimnisse aus der Vergangenheit

Verborgen im Eis: Geheimnisse aus der Vergangenheit

