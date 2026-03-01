Verfluchtes Gold - Schatzsuche in Kanada
Folge 3: Das Grab der Spanier
41 Min.Folge vom 18.03.2026Ab 12
Adam trifft einen Goldsucher, der seit 40 Jahren die Legende vom Gold der Spanier erforscht. Er hat stichhaltige Indizien, die sich mit den Hinweisen decken, die das Team verfolgt. Allerdings führt seine Spur in eine andere Gegend. Er ist überzeugt, dass die Spanier am Pitt Lake Gold fanden. Das Team geht der Spur nach und wird tatsächlich fündig.
Verfluchtes Gold - Schatzsuche in Kanada
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Dokumentation, Reality
Produktion:CA, 2022
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Nelvana International Limited