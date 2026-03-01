Verfluchtes Gold - Schatzsuche in Kanada
Folge 4: Duell am Pitt Lake
42 Min.Folge vom 18.03.2026Ab 12
Der europäische Goldsucher und Survival-Pionier Anton Lennartz kommt nach Britisch Columbia, um Slumachs legendären Goldschatz zu suchen. Er folgt neuen Hinweisen und glaubt, das Gold anhand von Markierungen im Felsen finden zu können.
Weitere Folgen in Staffel 3
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Verfluchtes Gold - Schatzsuche in Kanada
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Dokumentation, Reality
Produktion:CA, 2022
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Nelvana International Limited