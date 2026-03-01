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Verfluchtes Gold - Schatzsuche in Kanada

Duell am Pitt Lake

Kabel Eins DokuStaffel 3Folge 4vom 18.03.2026
Duell am Pitt Lake

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Verfluchtes Gold - Schatzsuche in Kanada

Folge 4: Duell am Pitt Lake

42 Min.Folge vom 18.03.2026Ab 12

Der europäische Goldsucher und Survival-Pionier Anton Lennartz kommt nach Britisch Columbia, um Slumachs legendären Goldschatz zu suchen. Er folgt neuen Hinweisen und glaubt, das Gold anhand von Markierungen im Felsen finden zu können.

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