Allein auf dem GletscherJetzt kostenlos streamen
Verfluchtes Gold - Schatzsuche in Kanada
Folge 8: Allein auf dem Gletscher
42 Min.Folge vom 25.03.2026Ab 12
Ein kleiner Goldklumpen bringt das Team auf die Spur eines legendären Schürfers, der die Goldader von Slumach bereits gefunden haben soll. Hatte er an einem Sumpf sein Lager aufgeschlagen? Ein Schluckloch könnte das Gold bergen. Doch die Zeit wird knapp: Der Wintereinbruch steht bevor. Adam will nicht aufgeben und macht sich allein weiter auf die Suche - im Umfeld eines gewaltigen Gletschers in den majestätischen Bergen Kanadas.
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Verfluchtes Gold - Schatzsuche in Kanada
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Dokumentation, Reality
Produktion:CA, 2022
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Nelvana International Limited