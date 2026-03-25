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Verfluchtes Gold - Schatzsuche in Kanada

Allein auf dem Gletscher

Kabel Eins DokuStaffel 3Folge 8vom 25.03.2026
Allein auf dem Gletscher

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Verfluchtes Gold - Schatzsuche in Kanada

Folge 8: Allein auf dem Gletscher

42 Min.Folge vom 25.03.2026Ab 12

Ein kleiner Goldklumpen bringt das Team auf die Spur eines legendären Schürfers, der die Goldader von Slumach bereits gefunden haben soll. Hatte er an einem Sumpf sein Lager aufgeschlagen? Ein Schluckloch könnte das Gold bergen. Doch die Zeit wird knapp: Der Wintereinbruch steht bevor. Adam will nicht aufgeben und macht sich allein weiter auf die Suche - im Umfeld eines gewaltigen Gletschers in den majestätischen Bergen Kanadas.

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