Episode 134

SAT.1 GOLDStaffel 1Folge 134
Folge 134: Episode 134

22 Min.Ab 12

Nach Brunos Rückkehr aus Kahlene hört Hannah, wie begeistert Bruno von der "veränderten" Kim berichtet. Aber als sich Kim, kaum, dass sie wieder bei Kerima sind, wie ausgewechselt zeigt, tut Bruno Kims Verhalten vor Hannah als Unsicherheit ab. Doch Kim stellt ihr Auftreten in Kahlene ganz klar als strategisches Kalkül dar. Bruno glaubt seinen Ohren nicht zu trauen und zeigt ihr die kalte Schulter.

