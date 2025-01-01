Zum Inhalt springenBarrierefrei
Verliebt in Berlin II

SAT.1 GOLDStaffel 1Folge 3
Folge 3: Episode 3

24 Min.Ab 12

Bruno redet sich Helga gegenüber aus der misslichen Lage heraus. Er ist erleichtert, als Bernd sich für ihn einsetzt, und will sein Bestes geben, als er mit Bernd Friedrichs Büro tapeziert. Nora unternimmt derweil einen zweiten Anlauf, Hugo für ihre Arbeiten zu interessieren, doch leider kreuzt Bruno im alles entscheidenden Moment auf.

