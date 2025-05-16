Zum Inhalt springenBarrierefrei
Verliebt in Berlin II

Episode 11

SAT.1 GOLDStaffel 1Folge 11vom 16.05.2025
Folge 11: Episode 11

22 Min.Folge vom 16.05.2025Ab 12

Nora wird von Sophie für Brunos Versagen bei der Erstellung einer Stofflieferantenliste verantwortlich gemacht. Auch Hugo gibt ihr komplizierte Aufgaben. Sie zerreißt sich, um alles richtig zu machen, und will sowohl die Liste neu erstellen als auch den komplizierten Schnitt für Hugo entwerfen. Mit vollem Elan geht sie an die Arbeit, doch was zu viel ist, ist zu viel.

