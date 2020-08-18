Zum Inhalt springenBarrierefrei
Verliebt in Berlin II

Episode 5

SAT.1 GOLDStaffel 1Folge 5vom 18.08.2020
Folge 5: Episode 5

22 Min.Folge vom 18.08.2020Ab 12

Bruno ist getroffen, als Bernd ihn zurückweist. Trotzig geht er und begegnet ausgerechnet Nora. Während Bernd in dieser Nacht keine Ruhe findet, schüttet Bruno, ohne es zu wollen, Nora sein Herz aus. Am nächsten Morgen ist Bernd enttäuscht, dass der Junge gegangen ist, ohne sich zu verabschieden. Er nimmt Brunos Spur auf, am Bahnhof kommt es zum folgenschweren Zusammentreffen in letzter Sekunde.

