Verliebt in Berlin II
Folge 5: Episode 5
22 Min.Folge vom 18.08.2020Ab 12
Bruno ist getroffen, als Bernd ihn zurückweist. Trotzig geht er und begegnet ausgerechnet Nora. Während Bernd in dieser Nacht keine Ruhe findet, schüttet Bruno, ohne es zu wollen, Nora sein Herz aus. Am nächsten Morgen ist Bernd enttäuscht, dass der Junge gegangen ist, ohne sich zu verabschieden. Er nimmt Brunos Spur auf, am Bahnhof kommt es zum folgenschweren Zusammentreffen in letzter Sekunde.
Genre:Soap, Romanze
Produktion:DE, 2006
Altersfreigabe:
12DESORIENTIERUNG
Copyrights:© Videorechte: Sat.1 emotions, Bildrechte: SAT.1/Schürle, Monika