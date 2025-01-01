Zum Inhalt springenBarrierefrei
Verliebt in Berlin II

Episode 139

SAT.1 GOLD
Staffel 1
Folge 139
Episode 139

Verliebt in Berlin II

Folge 139: Episode 139

22 Min.
Ab 12

Hannah ist unglücklich über Brunos Überraschung und bricht mit der Begründung, dass das Shooting bevorsteht, den vermeintlichen Liebesbrunch ab. Hannah weiß, dass Marc niemals eine Alternative zu Bruno werden kann, auch wenn ihre Liebe zu ihm noch so aussichtslos scheint. In der Firma treffen die beiden auf Kim, die mit den neuen Models zurück ist ...

