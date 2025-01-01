Verliebt in Berlin II
Folge 151: Episode 151
23 Min.Ab 12
Hannah bekommt am Krankenbett Besuch von ihrer Mutter Peggy, die schnell merkt, dass ihre Tochter für Bruno mehr als nur Freundschaft empfindet. Hannah fasst, motiviert von ihrer Mutter, den Entschluss, für ihre Liebe zu kämpfen ... Währenddessen wird Brunos Liebeserklärung an Kim von Hugos Kündigung überschattet ...
