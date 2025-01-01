Zum Inhalt springenBarrierefrei
Verliebt in Berlin II

Episode 152

SAT.1 GOLD Staffel 1 Folge 152
Episode 152

Episode 152Jetzt kostenlos streamen

Verliebt in Berlin II

Folge 152: Episode 152

23 Min. Ab 12

Bruno kümmert sich rührend um die geschwächte Hannah. Sie versteht seine Aufmerksamkeit als Annäherung und glaubt sich auf dem richtigen Weg. Kim bemerkt mal wieder, dass sie von Paolo ausgenutzt wird und ist paralysiert. Während Hannah ihren vermeintlichen Flirterfolg bei Bruno feiert, ahnt sie nicht, dass Kim verzweifelt vor seiner Tür auftaucht und Schutz vor Paolo sucht ...

SAT.1 GOLD
